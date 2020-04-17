دعاء آخر جمعة من شهر شعبان مكتوب للزوج والميت والحبيب وللمريض

يوجد عدد من الأدعية المأثورة الدعاء بها في شهر شعبان والمستجابة لزيادة الرزق وتفريج الهم والكرب وطمأنينة القلب والسرور، حيث يصادف اليوم 17 أبريل 2020، أخر جمعة في شهر شعبان للعام 1441- 2020، تحل علينا، منذرة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ولأن في الجمعة ساعة استجابة، فيحرص الكثير من المسلمين على استغلال هذا اليوم المبارك، بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية عدد من الأدعية الهامة التي تقال في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، سواء للزوج أو الميت أو الحبيب أو للمريض وهي كالتالي :-

شروط قبول الدعاء :-

1- الإخلاص لله تعالى ،فالإخلاص مطلوب في كل الأعمال

2- تحري الحلال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا سعد، أطب مطعمك، تجب دعوتك" وفي رواية :"يا سعد، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة " .

3- عدم الاستعجال، فيقول الواحد منا :دعوتُ فلم يستجب لي، مما يؤدي إلى الملل، فإن الله لا يملّ حتى نملّ، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم.

أوقات استجابة الدعاء :-

ساعة من يوم الجمعة وهي آخر ساعة بعد العصر

عند النداء للصلوات المكتوبة

وإذا نام على طهارة ثم استيقظ من الليل ودعا

الدعاء في شهر رمضان

وفي السجود

وعند السفر

وبعد ختم القرآن

عند الإفطار من الصوم

وعند نزول المطر ونحو ذلك.

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان 1441 - 2020 :-

في آخر جمعة من شعبان أسأل الله العظيم أن يبارك لنا في ما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأن يرزقنا قيام ليلة القدر ولا يحرمنا أجرها .

اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فغفر لنا فيما بقى منه .

اللهم في آخر جمعة من شعبان لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا ولا تشمت بنا الأعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء .

يارب أجعل آخر جمعة من شعبان تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب واجعل رمضان فاتحة خير .

اللهم في آخر جمعة من شعبان ‏ارحم من يُحزننا فراقهم وتُبكينا ذِكراهم ونحن على ابواب رمضان ، واسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة .

اللهُـمّ في آخر جمعة من شعبان أجبُـر كسـر قلوبنَـا على فراقِ موتانا واجمعنَـا بهُـم فِـي الفردُوس الأعلىٰ مِـن الجنَّـة ولاتحرمنَـا الحرمـان الحقيقِـي يامـن لا يخيـب بـهِ الرجـاء بجاهك وعزتك وجلالك.

اللهم في اخر جمعة من شعبان اجعلنا ممن عفوت عنهم ،وغفرت لهم ،ورضيت عنهم وحرمتهم على النار ،وكتبت لهم الجنه برحمتك يارب.

في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان المبارك : اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصلاة والصيام والقيام وعلى تلاوة القران وارزقنا راحة البال .

اللهم في آخر جمعة من رمضان لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء .

دعاء قبل آذان فجر آخر جمعة في شعبان :-

يارب .. أستغفرك على كل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني ، ثم استرزقتك فرزقتني واستعنت برزقك على عصيانك فسترتني ، وسألتك الزيادة فلم تحرمني .

ياالله أستغفرك من كل ذنب فعلته في بياض النهار و سواد الليل في سر و علانية و أنت ناظر إلي .

ياالله أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في ليل ونهار أو سنة لنبيك تركتها خطأ أو عمد أو نسيانا أو جهل أو تكاسلا .

ياالله أستغفرك و أتوب إليك مما تكرهه قولا و فعلا .

آمين ... آمين ..

آلِلِھمّ لا تأذَن بشَمس الج ـمعَة بآلمغيب إلآ ؤقد :

غفرت لي ولوالدي وأهلي.واحبتي

ۆرزقَت گلِ مّحِرَۆمّ » ٱلِذِرَيَھ ٱلِصآلحِھ ؛

ۆشفِيَت گلِ{ مّرَيَضّ ؛

ۆ فِرَجّت ھمّ گلِ | مّھـمّۆمّ

آللہُم إنّي ٱسٱلگ آلٺَۆبہ قبْل آلمَۆٺ . . ۆآلشّہآدَھ عنْد آلمَۆٺ . .ۆآلمَغْفرھ ۆآلرّآحَہ بَعد آلمَۆٺ . .آللہُم ثبّٺ قَلبيّ علىَ ديْنگ . . آللہُم ٱسَٱلگ بحّسْن آلخآٺمّہ . .

آللہُم ٺقبّل دُعآئنآ ؛ يـآ ٱرْحّم آلرّآحَميْن .

اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك االلَهُم طَهرنيّ منْ كُل ذنوبيّ ثمَ إقبضنيّ إليكْ

" اللهم أغنني بفضلك عمن سوأك "

{ اللَهُم طَهرنيّ منْ كُل ذنوبيّ ثمَ إقبضنيّ إليكْ

واجعلنْيّ مِمَنْ لاخَوفَ عليهُم ولاهُم يحزَنُونْ

يٱرَبَۓِ لٱ تَخرَجّنۓِ مُن دّنيآيۓِ حَتَۓِ تَرَضْۓِ عَنيٌ سبحانك ربي سبحانك،

ماطابت الدنيا إلا بذكرك،

ولا طابت الآخرة إلا بعفوك،

ولا طابت الجنة إلا برؤيتـــــك،

اللهم إجعلنا مع الأحبة في جنتك،

وأرزقنا يا ربنا محبتك،

وأجعلنا من الرابحين في جمعتك ..

اللّهُم إنّي أسْتَغفِرُك عَدد مَاانْسَانِي

الشّيْطانُ ذِكرَك

وَعَدد مَا ألهَتْنِي الدُنيْا عَن

الرّجوعَ إليْك ..

فَقَدْ قَصّرتُ وَلمْ تُقَصّر

وَنَسِيتُك وَلمْ تَنسَني ..

اللهُم أذِقنِي لذّة الخُشُوعْ ،

وَزِدنِي لكَ خُضُوعْ وَتَقبّل ذُليّ فِي

الرّكوُع وَالسّجُود.

أنَا ومَن أحْببَتُهمْ فِيك*~

دعاء آخر جمعة في شعبان للميت :-

• يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

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• اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبر ابي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة في شعبان :-

" اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم اكشف عني وعن كل المسلمين كل شدة وضيق وكرب، اللهم أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق، اللهم فرج عني وعن كل المسلمين كل هم وغم، وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن".

" اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك".

" اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين".

" اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت".

" يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء".

" اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك".

" اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".

" اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك".

" اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم".

" اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارك فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى".

" اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين".

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للزوج :-

«اللهُمَّ أطل في عمر زوجي ومده بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك».

«اللهُمَّ إنّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ».

« اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجًا ومخرجًا من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين».

« اللهُمَّ وسع في رزق زوجى، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، اللهُمَّ ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجًا، ومخرجًا، وعفوًا، وأمنًا، وإيمانًا، اللهُمَّ اجمعني بزوجي في الفردوس الأعلى، يا ذا الجلال والإكرام، اللهُمَّ ارزق زوجي فرحًا وعفوًا، وأمنًا وإيمانًا مع كل طرفة عين، وكل خفقة قلب».

« اللهُمَّ يا مؤلّف القلوب ألّف بين قلبي وقلب زوجي على محبّتك وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينَيْ زوجي، اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نورًا بين عينيه، اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي».

«اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب».

«اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

«اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

« اللهُمَّ حصنّي وزوجي بحصنك الحصين وحبلك المتين، من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وظلم الظالمين، وعبث العابثين، وتسلّط الجن والشياطين، وتلبّسهم إلهي يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفّسًا عن المكروبين، يا مفرجًا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج الى التفسير، أقرَّ عين زوجي بي وأقر عيني به، يا مجيب الدعوات».

«اللهُمَّ إني استودعتك قلب زوجي وبصره، يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهما لي بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهُمَّ أسعدني معه وأسعدني بقربه في الدنيا وفي الآخرة، أسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رحيم يا كريم، وصلّى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

(اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني مالا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه).

(اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك).

(اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم).

«اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك، اللهُمَّ ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي».

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للمرضى :-

«أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

«إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

«اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

«اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

«الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

«اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزّك الذي لا يُضام، واكلأه في الليل وفي النهار، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

«اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه، يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

«يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

«اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقما، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للحبيب:-

1- « اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزق حبيبي حراما فطهره منه وأبعده عنه ويسر له الحلال وقربه منه، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعلني له حور عين الدنيا والآخرة، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة).

٢- « اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الارض وارحمه في بطن الارض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه».

٣- « يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين و أبعثه يوم الآخرة من أهل اليمين».

4- « اللهم إني أحبه أكثر من حبي لنفسي اللهم لا قوة لي بضرر يمسه ولا حزن يسكن عينه اللهم إني استودعتك إياه من كل أذى يا الله».

5- « اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره».

6 - « ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته».

7- « اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني».

8-« اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني».

9- «اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين».

10- « اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب».

11- « اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لحبيبي».

12- « اللهم ياحنان يا منان افتح لـ "الاسم" أبواب الرزق الحلال واغنيه بحلالك عن حرامك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا راحة البال».

13- « اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق».

14- « اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين».

15- «اللهم ارزقه السعادة الدائمة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب وبشره بأجمل الأقدار».

16- « اللهم حقق له ما يتمنى وارزقه حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال، اللهم إني استودعتك أموره كلها مستقبله رزقه وتوفيقه يا رب، اللهم أسعد قلبه بتحقيق ما يتمنى وابعد عنه كل أذى»

تقول دراسات أجريت مؤخراً أن إمكانية رؤية هلال رمضان2020-1441 فلكيا يكون بعد بعد مغيب يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وان الرؤية لهلال شهر رمضان 2020-1441​ غير ممكنة بسبب عدم حدوث الإقتران وعدم تولد الهلال وحدوث الإقتران في مختلف الدول العربية، ويحسب الحسابات الفكية فإن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الخميس 23 إبريل/نيسان 2020 الساعة 02:26 بالتوقيت العالمي.