عالمة فلك: هلال رمضان 2020 سيظهر أولا في هذه المناطق

أفادت هوميرا نور إيشلك عالمة الفلك لدى رئاسة الشؤون الدينية التركية، بأن هلال شهر رمضان 2020 سيبزغ أولا في المناطق الواقعة شرق قارة أفريقيا.

وقالت إيشلك إنه بحلول الساعة 17:43 (بحسب توقيت غرينتش) من يوم 23 أبريل الجاري، ستتحقق ولادة هلال رمضان فلكيا، وتبدأ رؤيته في شرقي قارة إفريقيا، ليكون اليوم التالي أول أيام شهر رمضان.

وبينت العالمة التركية أن عملية تحري رؤية هلال شهر رمضان، لن تتم حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم. بحسب ما نقلته الأناضول.

وبخصوص هلال شهر شوال، ذكرت إيشلك أن ولادته ستتحقق فلكيا بعد ظهر يوم 23 مايو المقبل، وتبدأ رؤيته من المحيط الهادئ ووسط قارة أستراليا، ليكون اليوم التالي أول أيام عيد الفطر المبارك.

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ولفتت إلى إمكانية رؤية هلال شهر شوال، من العاصمة التركية أنقرة، ومن مكة المكرمة في السعودية، حال كانت أحوال الطقس مناسبة لذلك.

ويحل شهر رمضان هذا العام على الأمة الإسلامية، في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم؛ نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، إذ قررت معظم الدول تعليق صلاة الجماعة في الشهر الفضيل.