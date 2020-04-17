تراند اليوم : هيفا: أصالة اتصلت بي وطلبت العشاء معي – فيديو

أجرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مداخلة هاتفية مع برنامج (MBC Trending)، للحديث عن ظهورها في كليب الفنانة اللبنانية إليسا (كمان وكمان).

تطرقت إلى تهنئة أصالة واشادتها بظهورها مع إليسا، وقالت إن أصالة تمتلك قلباً طيباً، وعفوية وأن الخلاف بينهما انتهى، حتى إنها لا تتذكر سبب خلافهما القديم.

كما قالت إن أصالة اتصلت بها وطلبت أن ينتهي الخلاف، كما عبرت عن رغبتها في زيارتها في لبنان وتناول العشاء معها.

إليسا ظهرت في الكليب من داخل حجرها المنزلي الذي تلتزم به، ترتدي البيجاما وتغني بشكل عفوي، أما المفاجأة فحلّت بإطلالة هيفاء وهبي التي حادثتها عبر الإنترنت، وتفاعلت مع الأغنية ورقصت وصفقت لزميلتها.

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