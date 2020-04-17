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الاكثر متابعة اليوم - تطور جديد وفيديو رقص جديد في قضية منى فاروق وشيماء الحاج

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تطورات جديدة شهدتها قضية الفنانتين وشيماء الحاج والشهيرة بالفيديوهات المخلة بالآداب، التي جمعتهما بالمخرج ، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار قرار إخلاء سبيلهما مع دفع كفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وتضمن القرار إلغاء تحديد إقامتهما ليصبح من حقهما السفر، ولكن لم تتخذ أي منهما أي قرار يتعلق بمستقبلهما الفني، حيث تفضلان الإبتعاد عن الأضواء والإعلام والسوشيال ميديا.

منى فاروق وشيماء الحاج من أبرز النجمات اللاتي أثرن جدلاً كبيراً حولهما بعد هذه القضية التي تباينت الآراء حولها، فالبعض طالب بمعاقبتهما وسجنهما، بينما تعاطف البعض الآخر معهما وأكدوا أن خالد يوسف استغلهما واستغل رغبتهما في تحقيق الشهرة.

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