مشاهدة فيديو ضرب عبودكا وتطورات حالته الصحية - السيرة الذاتية

تعاطف الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 16 أبريل 2020 مع الناشط والمدون الكويتي المشهور عبودكا وذلك بعدما تعرض للضرب المُبرح من قبل مجهولين في أحد شوارع الكويت.

وكتب أحد الناشطين في موقع تويتر: المشهور الكويتي عبودكا يتعرض للضرب في إحدى شوارع الكويت مما ادى إلى كسر بالأنف وقطع في القناة الدمعية وفقدان البصر بنسبة 80%. وفقا له.

ونقلت عن المشهور عبودكا قوله : "حاول احدهم ايقافي دون سبب، فتجاهلته حتى صدمني"، مضيفا : "حين نزلت له تحدثنا بشكل عادي وفجأه من كان معه بالسيارة باغتني وضربني بأداة حادة".

وأوردت صفحة (مع حمد قلم): عبودكا مسكين احتمال يفقد عينه و للاسف في ناس طايحين له شماته و شكيك. في ناس بالمجتمع غريبين يا أخي. لا أعرف ماذا وكيف اصنفهم.. كمية غل وحسد وكره (بالعلن) ما شفتها حتى باليهود يا تدعي يا تسكت الله يقومك بالسلامه يا أخوي".

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وقال ناشط آخر: الحقيقه كم شخص شكك في صور التي إلتقطها لعينه، هذا إن دل يدل على كميه الأمراض النفسيه في الشرق الأوسط وأهمها سوء الظن، والحكم على الناس باستعجال.

وأضاف الناشط الكويتي : "سواء كنت تحب هذا المشهور أو تكرهه كن فقط إنسان واحمل بقلبك رفض إقتلاع أعين الناس أو التبرير لي أي مظاهر العنف أو الشر كما تدين تدان". بحسب تعبيره.

يذكر أن عبودكا هو أحد أبرز مشاهير سناب شات في الكويت، واسمه الأصلي عبدالله جاسر وهو من مواليد الجهراء يوم الحادي عشر من شهر أغسطس ويبلغ من العمر حاليا 33 سنة، علما أنه متزوج وله ابنين اثنين وعمل في مجال الفن.