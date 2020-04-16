صورة: سيدة تعود للحياة في المشرحة بعد استخراج شهادة وفاتها

ذكرت تقارير صحفية، أن سيدة استيقظت في كيس الجثة بعد نقلها إلى المشرحة؛ وذلك بعد الإعلان عن موتها واستخراج شهادة وفاة لها.

وقالت صحيفة (ABC Color) إنه اعتُقد أن السيدة غلاديس رودريغيز دي دوارتي (46 عاما) توفيت في عيادة خاصة في كورونيل أوفيدو، باراغواي.

ووفق الصحيفة، فقد لاحظ العاملون في دار الجنازة أن المرأة لا تزال على قيد الحياة بينما كانت مستلقية في المشرحة.

وأضافت أن المرأة مريضة بالسرطان، وتعالج الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أنها تمّر في مرحلة "حساسة لكن مستقرة".

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ونُقلت غلاديس إلى عيادة سان فرناندو يوم السبت، بسبب مشاكل في ضغط الدم. وبحسبما ورد عولجت من قبل الدكتور هيريبرتو فيرا، الذي أعلن عند الساعة 11.20 صباحا أنها توفيت.

ومُنحت الأسرة شهادة وفاة، جاء فيها أن السرطان هو سبب الوفاة. ثم جاء متعهدو الدفن في Duarte e Hijos، وأخذوا ما اعتُقد أنها جثة.

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وبمجرد عودتهم إلى المشرحة، أدركوا أن غلاديس ما تزال على قيد الحياة بالفعل، وفقا لتقرير الشرطة.

وورد أن زوج غلاديس، ماكسيمينو دوارتي فيريرا، قدّم شكوى ضد الطبيب، زاعما أنه لم يعد يريد علاجها، لذلك قرر إعلان وفاتها.

وتخضع غلاديس الآن للعلاج في العناية المركزة في المستشفى، بعد نقلها أولا من المشرحة إلى معهد الضمان الاجتماعي. وقال الدكتور كاتالينو فابيو إنها ما تزال في حالة مستقرة في المستشفى بعد محنتها.

وأفادت شبكة تلفزيون باراغواي التلفزيونية TV Aire، بأن ابنة غلاديس، ساندرا، انتقدت الطبيب أيضا. وقالت: "وثقنا به، لذلك ذهبنا إلى هناك. افترض أنها ميتة وسلّمها عارية لي بشهادة الوفاة. حتى أنه لم يحاول إعادة إحيائها".

وقال الدكتور فابيو: "وفقا للطبيب فيرا، لم يكن لديها نبض في زهاء الساعة 11 صباحا يوم السبت الماضي، ولم تعد الرئتان نشطتين. لقد حاول إحياءها، ولكن دون جدوى".

واقترح الطبيب أن غلاديس ربما عانت من التخشّب، وهي حالة يصاب بها الجسم تبطئ وظائف حيوية مثل التنفس. وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن "رجل معجزة" العام الماضي، توفي لمدة 21 دقيقة قبل أن يعود إلى الحياة في مشرحة.