وفاة أصغر مصاب بفيروس كورونا في العالم .. كم يبلغ من العمر؟

لم يرحم فيروس كورونا المستجد كبيرا أو صغيرا خلال اجتياحه العالم، رغم اعتقاد البعض أن الفيروس يتركز في فئة كبار السن. فقد أصاب الفيروس رضيعا يبلغ من العمر 29 يوما، وأدى مضاعفات الإصابة إلى وفاته.

وتوفي الرضيع، وهو فلبيني، يعيش مع ذويه في مقاطعة باتانغاس جنوب العاصمة مانيلا، ويعتقد أن هذا الرضيع الحديث الولادة أصغر ضحايا فيروس كورونا في العالم.

وبحسب وزيرة الصحة في الفلبين، ماريا فيرجير، فقد لاحظ ذوو الرضيع أنه يعاني من صعوبة في التنفس، فنقلوه إلى المستشفى، وهناك إخضع لفحص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، كما تبين أنه يعاني من التهاب رئوي.

وتوفي المولود لاحقا من جراء مضاعفات ما يعرف بـ"الإنتان"، وهي حالة خطيرة تصيب الإنسان، نتيجة استجابة جسمه لعدوى خارجية، ويطلق الجسم في العادة مواد كيميائية في مجرى الدم لمحاربة العدوى.

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ويحدث "الإنتان"، عندما تكون استجابة الجسم لهذه المواد غير متوازنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف أجهزة عضوية وقد يتطور الأمر إلى الوفاة.

لكن الغريب في حالة المولود الفلبيني أن "الإنتان" يحدث مع المواليد الذين تزيد أعمارهم عن 90 يوما، وفق سكاي نيوز.

وكان فيروس كورونا أزهق أرواح العديد من حديثي الولادة خلال الفترة الأخيرة، إذ توفي في أواخر مارس الماضي رضيع أميركي يبلغ عمره 42 يوما.