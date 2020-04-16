تراند اليوم : سما المصري نشرت هذه الصورة “معقول”

اشتهرت الرقاصة المصرية، سما المصري، بالإغراء والإثارة وعرض جسدها على السوشيال ميديا، ولا تهتم لآراء الناس ولا للإنتقادات التي تطالبها بأن تكون محترمة وتحترم عقول الناس أيضًا.

هذه المرة نشرت صورة فاجأتنا فيها، لأنها أطلت برقي بعيدًا عن مؤخرتها وصدرها وجسدها، وكانت نائمة ومرتدية الجاكيت.

وعلقت على صورتها قائلة: “أنا متجمدة دلوقتي في القطب الشمالي”

التعليقات كانت مؤيدة لها هذه المرة، والكل طالبها أن تعيد حسابتها بصورها وفيديوهاتها التي تشوه سمعتها كثيرًا، وربما تكون في الحقيقة أو في يومياتها إنسانة طيبة أو مستاءة تلجأ إلى الإثاة لتجذب الأنظار إليها.