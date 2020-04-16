سبب وفاة الفنان المصري أحمد دياب

أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية اليوم الخميس 16 أبريل 2020، بوفاة الفنان أحمد دياب بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن الفنان أحمد دياب توفي بشكل مفاجئ، مساء أمس الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر الخميس.

ومن جهتها، قالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: "ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب الذي وافته المنية اليوم، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".

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وتزوج دياب، قسمت ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، وذلك قبل دخوله إلى عالم الفن، ولديه ابن منها هو "أدهم" الحفيد الوحيد للنجم الراحل أباظة.

وفي فترة لاحقة، دخل دياب، المجال الفني وقدم العديد من الأدوار والأعمال، كان آخرها مشاركته في مسلسل "سلسال الدم"، كما كانت له العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها دوره في فيلم "بوبوس" بطولته عادل إمام، وفق اليوم السابع.

ولد أحمد دياب 9 أغسطس 1945، وتزوج من ابنة الفنان رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد.