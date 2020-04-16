شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو ظهور صارخ وصادم للفنانة سما المصري وهي توزع بخاخات كلور على الشجر وأعمدة الإنارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في ظهور جديد وصارخ وزعت الفنانة المصرية سما المصري، بخاخات تحوي مادة الكلور على المواطنين في الشارع لاستخدامها للتعقيم، كوسيلة لمواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب ما يقرب من 300 شخص بحسب البيانات الرسمية المصرية.

وظهرت سما المصري في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ وهي تعلق إرشادات على أحد الأعمدة الكهربائية، بالإضافة لتوزيع بخاخات كلور على المواطنين.

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وعلقت سما المصري على الفيديو، قائلة: ”نزلت الشارع النهاردة أربط رشاشات مياه وكلور في العواميد والشجر عشان حماية الجسم من الكورونا“.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت السبت، تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لمصريين خالطوا حالات مصابة جرى اكتشافها مسبقا، فيما سجلت حالتي وفاة جديدتين بهذا الوباء.