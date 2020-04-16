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تراند اليوم : إلقاء القبض على إمراة شهيرة متورطة بقضية الفيديو الاباحي مع خالد يوسف

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أظهرت التحقيقات في قضية الممثلتين ​​ و​​ وظهورهما في فيديو إباحي الى جانب ​​، تورط سيدة أعمال تدعى م. غ. ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام للتحقيق معها وذلك حسب صحيفة "الأهرام".

 وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر من ضبط سيدة الأعمال الشهيرة للتحقيق معها، بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع خالد يوسف، وذلك تنفيذاً لقرار 

 النيابة العامة الصادر بضبطها وذلك بعد إلقاء القبض على منى وشيما للتحقيق معهما ومحاكمتهما بتهمة الفسق والفجور. يذكر ان هناك تسريبات أكدت ان 150 فنانة متورطة بفضيحة الفيديو الاباحي.

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