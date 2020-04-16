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تراند اليوم : ما علاقة علا غانم في قضية خالد يوسف الجنسية؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرب زاعمن بأنه يعود للفنانة المصرية مع المخرج المصري .
حيث أثار الفيديو المسرب موجة جدل كبير ، حيث انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى قسمين قسم من شجب واستنكر وطالب بمحاسبة علا غانم وخالد يوسف ، والجزء الأخر تسائل عن حقيقة هذا الفيديو .
فيما أوضح آخرين بأن الفتاة التي تظهر في الفيديو هي الراقصة كميليا وليست علا غانم .
هذا وأكد مصدر مصري أن المخرج خالد يوسف فقد حاسوبه الشخصي الامر الذي أدى لانتشار هذه الفيديوهات وتسريبها الى مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة 
يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة وشيماء الحاج  ورانيا يوسف .
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