الاكثر مشاهدة - ياسمين الخطيب تكشف عن أسرار زواجها من خالد يوسف لأول مرة!

الخليج 365 - أعربت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن ندمها من الزواج من البرلماني والمخرج خالد يوسف، عرفيًا، والتي كشفت عنه مؤخرًا، مؤكدة أنهما انفصلا عن بعضهما.





كما اعترفت ياسمين أن زوجها من خالد يوسف يعتبر غلطة، كاشفة عن أن انفصالها كان في شهر مارس 2017، وكان الخيار الأمثل بالنسبة لها.





وأوضحت في تصريحات لمجلة "لها"، أن هذه الزيجة أصبحت "كاللعنة" التي تطارها بين الحين والآخر، رغم أنها قصة ارتباط بين شخصين وانتهت بشكل طبيعي.





وبينت أن تسريب صور زواجهما قبل الاعلان عنه رسميًا وضعها في موقف محرج، كما سبب لها الكثير من الضرر، شخصيًا وعائليًا، نافية أن تكون هي من قامت بتسريبها.

وأجابت ياسمين الخطيب على سؤال حول نفي المخرج خالد يوسف لقصة زواجه منها قائلة بأنه لم ينف الأمر قطعيًا، بل اكتفى بالتعليق عبر حسابه على تويتر، وما من شخص يستطيع تكذيب ذلك.







وتابعت بأنها تعرضت للهجوم عليها بعد إعلان زواجها من خالد يوسف خاصة وأنها ناقضت أفكارها لكونها كاتبة «نسوية» وضد تعدّد الزوجات، ومع ذلك تزوجت رجلاً متزوجاً من أخرى.











وأردفت بالقول:"حين تزوجته كان يؤكد لي أنه منفصل عن زوجته، وأنه كان كل ستة أشهر يزور باريس، حيث تقيم زوجته، فقط من أجل رؤية ابنته، ورغم ذلك لم أتمكن من تفادي الهجوم عليَّ، غير أنني لم أندم أبداً على إعلان زواجي وانفصالي عن خالد يوسف، لأنني لم أكن أملك خياراً آخر".







