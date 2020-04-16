الاكثر مشاهدة - «اتجوزني عرفي ووعدني بالتمثيل».. اعترافات منى الغضبان بـ«الفيديو الإباحي» لخالد يوسف

اعترفت الدكتورة منى الغضبان المتهمة الرابعة بقضية الفيديوهات الجنسية للمخرج خالد يوسف، والتي تم إلقاء القبض عليها مساء أمس، وأمرت نيابة مدينة نصر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، في قضية «التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت».





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وجاء في نص الاعترافات: «أنها فوجئت بانتشار مقطع جنسي لها مع المخرج الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة أنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف عرفيًا عام 2015، ولا تعرف من المتورط في تسريب الفيديو الإباحي، وأكدت أنها ستقدم عقد الزواج العرفي قريبًا».

وأضافت أنها تعرفت على خالد يوسف في أحد السهرات الخاصة وقد وعدها بعد الزواج بأن يقدمها كوجه فني جديد بأحد أعماله الفني

يذكر أنه المحامي أسامة عبده زهران تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 «سي دي» تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورًا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتي

كانت هذه تفاصيل خبر : «اتجوزني عرفي ووعدني بالتمثيل».. اعترافات منى الغضبان بـ«الفيديو الإباحي» لخالد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.