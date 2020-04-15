شاهد: هل كان الملياردير بيل غيتس يعلم بقصة فيروس كورونا قبل وقوعها

تناقل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأميركي بيل غيتس، قبل 5 سنوات، وهو يصدر تحذيرا بشأن "وباء سيقتل ملايين البشر".

وألقى بيل غيتس خطابا ضمن سلسلة خطابات "Ted Talks"، عام 2015، قال فيه إن العالم سيتعرض لوباء خلال العقود المقبلة، سيقتل 10 ملايين شخص.

وقال بيل غيتس في مقطع الفيديو: "إذا كان هناك شيء سيقتل أكثر من 10 ملايين شخص خلال العقود القليلة المقبلة، فإنه من المرجح أن يكون فيروس معد جدا، أكثر من إمكانية أن يكون حربا.. ليست الصواريخ (السبب)، وإنما الميكروبات".

وتابع: "لقد استثمرنا مبالغ كبيرة في الردع النووي، لكننا في الواقع استثمرنا القليل جدا في نظام لوقف الوباء. لسنا مستعدين للوباء التالي".

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وأكد بيل غيتس خلال اللقاء الذي أجري بتقنية الفيديو، عما إذا كان قد استعد للوباء الذي توقعه، كما هو الحال اليوم مع فيروس كورونا ، ليرد غيتس قائلا: "كان الهدف من حديث عام 2015، هو أن تعمل الحكومة لتستعد وتكون جاهزة للوباء التالي"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف: "كان هذا سيعني أنه سيكون لدينا القدرة على التشخيص بسرعة كبيرة، ولدينا الأدوية بسرعة كبيرة، وحتى اللقاح.. كل هذه الأشياء كانت ستحدث أسرع بكثير مما نمر به الآن".

كما نوه إلى أنه "كان لدينا أوبئة مثل إيبولا في أفريقيا، كان يجب أن يجعلنا جاهزين، ثم أصبح لدينا زيكا. لكن جائحة في الجهاز التنفسي واسعة الانتشار، لم نر شيئا كهذا منذ 100 عام".