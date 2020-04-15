مسنة بريطانية تجاوزت 106 أعوم تغادر المشفى بعد تعافيها من كورونا

غادرت أكبر المرضى المتعافين سنًا في بريطانيا المستشفى بعد تماثلها للشفاء وهزيمتها فيروس كورونا القاتل، حيث تعافت عجوز من مدينة برمنغهام الإنجليزية تجاوز عمرها 106 أعوام، من مرض كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء، إن الجدة كوني تيتشن، غادرت المستشفى بعد شفائها، حيث أفادت الخدمات الصحية في ويست برمنغهام بأنها كانت أكبر المرضى المتعافين سنا في بريطانيا.

ونشر مستشفى "برمنغهام سيتي" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على "تويتر" وثق لحظات احتفال الطاقم الطبي بشفائها، حيث اصطفت الممرضات للتصفيق وتوديع الجدة لـ8 أحفاد. وفق موقع روسيا اليوم.

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وقالت الجدة: "أشعر أنني محظوظة لأنني كافحت هذا الفيروس.. لا يمكنني الانتظار لرؤية عائلتي".

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة، 98476، فيما توفي 12868 شخصا.