شاهد هذا الفيديو النادر للفنانة هيفاء وهبي قبل عالم الشهرة وعمليات التجميل

نشرت وسائل إعلام عربية مقطع فيديو نادر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي يعود لقبل 28 عاما ، أي قبل عالم الشهرة وعمليات التجميل التي أجرتها الفنانة ، الأمر الذي أحدث تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي اللبناني محمد جفال، صاحب المقابلة التلفزيونية مع هيفاء وهبي، الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع الفيس بوك، حيث كانت المقابلة في عام 1992 أي ما يقارب الـ28 عامًا.

وأحدث ظهور هيفاء وهبي، تفاعلًا كبيرًا، خاصة وأنه كان قبل إجراءها أي عمليات تجميل، وتباينت آراء النشطاء حول ظهور هيفاء وأنها كانت ذات ملامح جميلة قبل إجراء عمليات التجميل حين كانت صغيرة، وآخرين رؤا أن عمليات التجميل منحتها جمالًا أكثر.

ويعود الفيديو إلى برنامج “أحوال القرى” الذي كان يعرض على إحدى الشاشات اللبنانية.

وعند سؤالها عن رأيها في محتوى البرنامج، عبرت عن إعجابها به، خاصة أنه يساعد على التعرف على بعض القرى التي لا يعرفها الكثيرون في لبنان.

يذكر أن هيفاء وهبي، اختيرت في 1992 كملكة جمال لبنان، وبدأ ظهورها للأضواء وبدأت مشاورها كعارضة أزياء.

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هيفاء وهبي خارج سباق رمضان 2020

يبدو أن هيفاء وهبي، ستخرج من السباق الرمضاني هذا العام، حيث لم يتم استكمال مسلسلها "أسود فاتح" بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة اللبنانية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وبسببه تعطل استخراج التصاريح اللازمة لاستكمال التصوير.

آخر أعمال هيفاء وهبي

كانت آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل لعنة كارما، مع المخرج خيري بشارة والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك معها فارس رحومة وذكي فطين عبد الوهاب، ومحمد سليمان، وشاركت أيضًا كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد، عندما ظهرت خلال حلقتين في ذلك المسلسل.

ويذكر أن هيفاء مولودة من أب لبناني مُسلم شيعي محمد وهبي وأم مصرية سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها نصر فياض زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة و انفصلت عنه في نوفمبر 2012.