سبب وفاة الفنان العماني سعود الدرمكي

أعلنت وسائل إعلام رسمية عن وفاة الفنان العماني سعود بن سالم الدرمكي، عن عمر يناهز الـ70 عاماً؛ بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

وعم الحزن بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد الإعلان عن رحيل الدرمكي، وهو الذي كان أيقونة التلفزيون والدراما العمانية.

ويعد الدرمكي أحد أبرز الممثلين ومؤسسي الحركة الفنية في السلطنة، حيث شارك في الكثير من الاعمال الدرامية من بينها "آباء وأبناء" و"سعيد وسعيدة" و"الشايب خلف" و"الشطرنج" و"جمعة في مهب الريح" و"الجيران" و"صيف حار" و"عايش زمانه" و"أبومنازل طالع ونازل".

وبدأ الراحل مسيرته الفنية منذ عام 1975، عندما أسهم في إنشاء مسرح أهلي يضم مجموعة من الممثلين الشباب منهم (الفنان طالب البلوشي والفنانة فخرية خميس)، لتلتحق فرقته المسرحية في عام 1980 للعمل تحت إشراف وزارة الإعلام، ما يعد نقطة تحول في التمثيل العماني.

وشارك الدرمكي في العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية من أبرزها ( الشطرنج، سمرة عيد، جمعة في مهب الريح، سلوم الحافي) والكثير من الأعمال التلفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الإذاعية.