تراند اليوم : هيفا وهبي قبل ٣٠ سنةً على تلفزيون لبنان – فيديو

شاركت النجمة اللبنانية هيفا وهبي في برنامج (أحوال القرى) الذي عرض منذ ٣٠ عامًا على تلفزيون لبنان الذي كان من أهم القنوات في لبنان.

هيفا القديمة ليست كالآن، كل ملامحها تغيّرت وشكلها بات أجمل وهذا لا يعني أنها لم تكن من الحسنوات.

هل سمعتم صوتها أيضًا، في الفيديو الذي حصلنا عليها أدناه، أو لكنتها التي كانت تدل على أنها ابنة ضيعة أصلية قبل انتقالها للمدينة لتبدأ مشوارها في الفن والنجومية؟

هيفا حققت نجاحًا كبيرًا بسبب شكلها أكثر من صوتها، وأبدعت في التمثيل وأدوارها في عالم الدراما، وكانت بمرحلة معينة أيقونه لدى أغلبية الفتيات اللاتي تأثرن بجمالها وبجاذبيتها واللاتي دفعن عشرات آلاف الدولارات حتى تصبحن شبيهاتها.

هيفا أيضًا لم تكن كهيفا الحديثة!