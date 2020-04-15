تراند اليوم : اصالة نصري تصالح هيفا بعدما فضحتها أمها؟ – فيديو صورة

هنأت أصالة نصري النجمة اللبنانية اليسا بكليب أغنيتها الجديدة (هنغني كمان وكمان)، وقالت: (فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهيي أُغنيه مُتكامله وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبه شكراً إليسّا الصادقه دائماً، بالّلي بتقوليه الّلي بتغنّيه)

علاقتة أصالة بإليسا متسمة بالود والإحترام وتتواصلان معًا، لكن علاقتها بهيفا وهبي مقطوعة منذ سنوات حين قالت في برنامجها (صولا) إنها لا تحب صوت هيفا وسخرت منها والقيامة بينهما قائمة منذ سنوات.

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محبو هيفا هاجموا منذ فترة، أصالة حين أطلت ببث مباشر مع توأميْها، وأحرجتها أمها حين تحدثت عن كورونا وبأن أعداد النساء الحوامل ستتضاعف، ولم تتوقف الأم عند هذا الحد قلفظت اسم هيفاء وهبي، الأمر الذي جعل أصالة تلغي البث بشكل سريعًا محاولة اسكات أمها والإعتذار، وكانت ستفضحها لو أكملت الحديث عن هيفا وأخبارها في البث المباشر.

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أصالة تحتقر هيفا وتواصل العداء لها، أما اليوم فبدأت تتودد لهيفا وكأنها تتوسلها لأجل لايك أو تعليق أو Follow، أو ربما أرادت أن تطوي صفحة خلافهما في زمن الكورونا وحرق الأعصاب والكآبة والضغوطات النفسية.

والأرجح أن مصلحة ما تنتظر تحقيقها أصالة من علاقة تفتحها مع هيفا لأن أصالة لا تهمها أي علاقات إنسانية على الإطلاق والمصلحة فوق كل اعتبار.

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