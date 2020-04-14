نال الدكتوراة بعمر 24 عاما.. هذا هو مبتكر لقاح كورونا في روسيا

تواصل مختبرات العالم تجاربها وهي تسابق الزمن للكشف عن لقاح كورونا والسيطرة على تفشي الفيروس التاجي الذي غزا معظم دول العالم، حتى وصل عدد اللقاحات الجاري اختبارها بحسب منظمة الصحة العالمية نحو 70 لقاحا، وكان آخرها ما أعلنه وزير الصحة الروسي عن التوصل للقاح محتمل لفيروس كورونا الذي توصل إليه شاب روسي.

وسائل إعلام روسية كشفت معلومات مثيرة عن مبتكر اللقاح الروسي ضد الفيروس التاجي، مشيرة أنه عالم شاب لم يتجاوز من العمر 30 عاما.

وتبين أن الشاب، إلناز إماتدينوف عمل مع فريق من العلماء على تحضير اللقاح، إلا أنه كان المطور الرئيس للقاح في مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات.

وصفه أحد أصدقائه بأنه "لا يتحدث أبدا عن عمله، والمؤسسة التي يعمل بها مغلقة، وتكاد تكون سرية، ولكنه شخص حساس. ولم نعلم بأنه مطور اللقاح إلا من خلال التلفزيون". وفق موقع روسيا اليوم.

ولد هذا العالم الشاب في تتارستان بروسيا الاتحادية، ودرس في أكاديمية أوليانوفسك الزراعية الحكومية، وبعد ذلك عمل في مركز الأبحاث الفيزولوجي وعلم الأحياء الدقيقة في منطقة فلاديمير، ودافع عن أطروحة الدكتوراه في موضوع تصميم واستنساخ الجينات الاصطناعية الداخلة في ترميز البروتينات المناعية لفيروس حمى الوادي المتصدع.

اللافت أن هذا العالم الروسي، نال درجة الدكتوراه في علوم الفيروسات وعمره 24 عاما، والتحق عقب ذلك بمركز مكافحة الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بالقرب من نوفوسيبيرسك، حيث يعمل منذ حوالي ست سنوات.

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ويتوقع أن يظهر مثل هذا اللقاح ضد الفيروس التاجي في مختلف دول العالم بما فيها روسيا بحلول فصل الصيف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى لقاح ضد الفيروس التاجي.

وأفاد وزير الصحة، ميخائيل موراشكو، بأن التجارب السريرية على هذا اللقاح ستبدأ في موعد لا يتجاوز اثني عشر يوما.

وقال الوزير: "طورت شركة روسية لقاحا تم اختباره من قبل زملائنا في عدد من البلدان، وهو بالفعل نظير روسي خالص، وقد أنتجت الدفعة الأولى منه للتجارب السريرية".