تراند اليوم : سما المصري تصف مؤخرتها بالبرج وتصور صدرها

سافرت الرقاصة المصرية، سما المصري، إلى باريس لترفه عن نفسها ضمن جولتها الأوروبية التي بدأتها من هولندا، ومشاركتها في مظاهرة للمثليين دون أن تعلم.

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وثقت رحلتها بعدد من الفيديوهات نشرتهم على مراحل، واستخدمت كعادتها الإثارة والإغراء والسخافة، ووصفت مؤخرتها بالبرج كما برج إيفل في باريس، ولم تخجل من نفسها ولا من عمرها.

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كما نشرت فيديو آخر صوّرت فيه صدرها الكبير، وطلبت من الكل الدخول إلى قناتها الخاصة لمشاهدة المزيد من الإغراء “وطق الحنك”

هذه الرقاصة عار على المجتمع المصري، وعلى النساء المصريات المقاومات والشريفات.