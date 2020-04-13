سبب عدم إعلان خبر وفاة الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر

أعلنت مصادر رسمية مصرية، يوم الاثنين 13 أبريل 2020، عن وفاة الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد عدة ساعات من الصلاة عليه وتشييع جثمانه.

وقال معتصم قطب نجل الشيخ جمال في تدوينه عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن والده توفي صباح هذا اليوم، لافتا إلى أنه جرى أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه بناء على وصيته دون إعلان للعامة.

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وفي سياقٍ متصل، ذكرت وسائل إعلام مصرية إن الشيخ جمال قطب تمت الصلاة عليه ودفنه في المقابر، دون إعلان عن الخبر سريعا؛ خوفا على حياة المواطنين الذين قد يتجمهرون في ظل انتشار فيروس كورونا. وفق ما أوردته الجزيرة عبر تويتر.

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وقال موقع طارق الإيمان عبر تويتر: الشيخ جمال قطب فى ذمَّة الله تُوفى إلى رحمة الله اليوم العالم الجليل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً،وعضو مجلس الشعب السابق،عن عمر يناهز الـ72عاماً. إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ وَادْخِلْهُ الجَنَّةَ.

بدوره، كتب الشيخ عبد العزيز رجب: ننعى إلى الأمة الإسلامة المفكر الإسلامي الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم، سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه، نعى أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط عبر صفحته على فيس بوك، الشيخ جمال قطب الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ72 عاما، مضيفا أنهما "تعارفا منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وجمعتهما أحداث كثيرة وتاريخ كبير".