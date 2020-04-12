شاهد: العثور على شبل أسد في قرى الأسد في سوريا

عثر أهالي منطقة قرى الأسد بريف دمشق اليوم الاحد 12 أبريل 2020،على شبل أسد يعتلي سور إحدى الفيلات.

وذكرت صفحة "الشرطة" في الفيسبوك أن الأهالي أعلموا مركز الشرطة وتم إرسال دورية واستطاع "الشرطي رامي خليفة السيطرة عليه كونه خبيرا بالحيوانات وتم إحضاره للمركز وتسليمه لصاحبه".

وكان عدد من الصفحات تداول صورا للشبل، ونقلت صفحات عن بعض الأهالي هناك أن ثمة "شبلين في المنطقة يعودان لاثنين من القاطنين فيها".

وتعد قرى الأسد إحدى المناطق الراقية في محافظة ريف دمشق، وتغلب فيها الفلل التي بدأت مؤسسات الحكومة بإشادتها خصيصا للمسؤولين وأصحاب النفوذ.