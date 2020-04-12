تراند اليوم : شاهد: خبر وفاة مدحت شلبي بأزمة قلبية يشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 12 أبريل 2020 بعدما تداول الآلاف من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الكابتن مدحت شلبي المذيع والمعلق المصري الكبير، جراء أزمة قلبية مفاجئة آلمت به.

وعلى الرغم من عدم صحة خبر وفاة كابتن مدحت شلبي، كون رئيس تحرير برنامج (مساء الأنور) الذي يقدمه، نفى الأنباء المتداولة، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض، إلا أن النشطاء واصلوا تناقل الخبر.

وقال محمد القاضي رئيس تحرير (مساء الأنوار) في حسابه بموقع فيسبوك: "اتقوا الله .. الكابتن مدحت شلبي بخير والحمد لله"، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل ما نشر عنه كاذب في المواقع او على الفيس بوك. وفق حديثه.

وكتبت الناشطة المصرية تورمان عبر تويتر: مش فاهمة ايه اللذيذ في ان حد يقول خبر وفاة شخص وهو عايش عادي !! .. مدحت شلبي بخير ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن وفاته.

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وفي سياق متصل، أكدت مصادر مصرية أن الكابتن مدحت شلبي سوف يظهر مساء هذا اليوم عبر قناة القاهرة والناس لتقديم برنامجه (مساء الأنور) ليفند بذلك كل ما جرى تداوله حول وفاته أو تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكانت العديد من الشائعات قد طالت المذيع الكبير مدحت شلبي خلال الفترة الماضية، حيث يبلغ من العمر حاليا 75 سنة وهو من مواليد الثاني عشر من شهر يونيو 1944 ويعتبر أحد أبرز المذيعين الرياضيين في مصر والوطن العربي.

وكان آخر ظهور للكابتن مدحت شلبي عبر قناة القاهرة والناس قبل حوالي أربعة أيام إذ تحدث عن مستجدات الرياضة المصرية والعربية والعالمية في ظل وباء كورونا ، ووجه نصائح إلى الأهالي بالابتعاد عن أخبار الفيروس الجديد.