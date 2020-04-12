دولة عربية تطلق خدمة الزواج عن بعد بالفيديو

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، عن إطلاق خدمة "عقود الزواج عن بعد"؛ وذلك للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية بالدولة.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم، إن وزارة العدل الإماراتية قدمت هذه الخدمة للحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية.

وأفادت الوزارة بأن النظام الجديد يأتي بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية، ومن ضمن أهمها في هذه المرحلة عقد الزواج عن بعد، من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد.

وجاءت الخطوة الإماراتية الجديدة تفاديا للاختلاط المباشر، وتجنبا لانتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.

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يذكر أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل، عبر الفيديو.

ويتيح نظام الزواج الجديد اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع الرسمي لوزارة العدل، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.

وتتأكد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.