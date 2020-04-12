بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. نقابة المحامين تنقل قيد منى الغضبان وتدرس إسقاطه‎

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المصدر: صلاح حسن- دوت الخليج
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبصفته رئيس لجنة القبول، في النقابة قرارًا بنقل منى سعيد الغضبان المحامية، التي تحمل كارنيه عضوية تحت رقم ٢٣٦٩٤٩ إلى جدول غير المشتغلين بعد تورطها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف الجنسية“.
وأكد النفيب في بيان عبر حسابه على فيس بوك نظر إسقاط قيد الغضبان نهائيًا في جلسة مجلس النقابة العامة، التي تنعقد يوم الخميس الأول من مارس المقبل.
وأمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق في ملابسات تجديدها مع جميع المسؤولين عن ذلك.
يأتي هذا بعدما افتقدت المذكورة شرط حسن السمعة من خلال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة معها في مصر فيما يتعلق بظهورها في فيديوهات جنسية مع المخرج الشهير خالد يوسف.
يُذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعدما تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرًا مع شخص تردد أنه المخرج الشهير خالد يوسف وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتين، ثم تم القبض على المحامية منى الغضبان، لتورطها في ذات القضية، وبعدها الراقصة كاميليا دياب.
صلاح حسن- دوت الخليج
تاريخ النشرفبراير ,16 / 2019 21:48 GMT
تاريخ التحديثفبراير ,16 / 2019 21:48 GMT
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