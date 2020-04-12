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رحّالة روسي يموت بطريقة غريبة في الغابة بعد هروبه من "ضجيج" كورونا

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لقي مواطن روسي حتفه في الغابة بعد محاولته للابتعاد عن حالة القلق التي تعيشها البلاد بسبب وباء فيروس المستجد، غير أنه لم يتمكن من الهرب من الموت.

وقبل أسبوعين من وفاته، قال الرحالة الروسي المعروف أليكسندر نوركو من مدينة سان بطرسبورغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه منزعج من تطورات فيروس كورونا وينوي مغادرة المدينة للعيش لبعض الوقت في خيمة بغابة، بعيدا عما وصفه بـ"الضجيج غير السليم" حول العدوى. وفق روسيا اليوم

وقالت لاريسا، زوجة الراحل، إنه بعث لها برسالة عبر الهاتف قبيل وفاته كتب فيها أنه عثر على جذور لنبات النيلوفر ويعتزم طبخها وأكلها. وبعد ذلك فقدت الاتصال به.

وأضافت لاريسا نوركو أن زوجها أخطأ وخلط بين النبات الصالح للأكل وآخر سام، وتوفي جراء التسمم.

يشار إلى أن الرحالة الروسي نوركو قام برحلات عدة حول العالم بدراجات هوائية، بما فيها إلى مصر وسنغافورة.

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