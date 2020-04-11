تراند اليوم : هيفا لإليسا: أنا موجودة لأجلك دائماً

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو كليب جديدًا تحت عنوان (هنغني كمان وكمان)، ظهرت من داخل حجرها المنزلي الذي تلتزم به، ترتدي البيجاما وتغني بشكل عفوي، أما المفاجأة فحلّت بإطلالة هيفاء وهبي التي حادثتها عبر الإنترنت، وتفاعلت مع الأغنية ورقصت وصفقت لزميلتها.

إليسا شكرت هيفا على وجودها في الكليب، وقالت: (لا أحد كان سيجعل تلك الأغنية بهذه السعادة غيرك، شكراً لظهورك الخاص).

بدورها ردت هيفا قائلة: (مبروك عزيزتي، أنا موجودة لأجلك دائماً، بالبيجامات أو بدونها، الأغنية مدهشة، استمتعي بنجاحك).

الكليب من إخراج إيلي رزق الله، وجمع أيضًا جمهور إليسا من كل أنحاء الشرق العربي الذين أطلوا يغنون مع نجمتهم المفضّلة.