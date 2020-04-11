شاهد: الفنانة إلهام شاهين تدعو لوقف تصوير المسلسلات رمضان 2020 وتقدم "مقترحا"

طالبت الفنانة المصرية إلهام شاهين، اليوم السبت 11 أبريل 2020، بوقف تصوير الأعمال الفنية بجمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل "لمحاصرة الفيروس".

وقالت الفنانة إلهام شاهين في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إن تصوير بعض الأعمال الفنية توقف بالفعل، كتلك التي تشارك فيها الفنانة منى زكي، والممثل أحمد عز، مقدمة "اقتراحا" يتعلق بالمسلسلات التي ما زال تصويرها قائما سعيا للحاق بالموسم الرمضاني.

وأضافت: "تصوير بعض المسلسلات ما زال مستمرا، لكنني أرى أنه بالنسبة لأولئك الذين لن يتمكنوا من إنهاء الحلقات كاملة قبل حلول شهر رمضان، فبإمكانهم عرض 15 حلقة فقط، أو أيا كان عدد الحلقات التي انتهوا من تصويرها، وعرض البقية بعد انتهاء أزمة كورونا".

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وبررت ذلك قائلة: "بهذه الطريقة سيتواجدون على الشاشة في رمضان، لكن دون أن يتسبب ذلك في أذية الفنانين أو من يعملون وراء الكاميرات".

وشددت الفنانة المصرية على ضرورة البقاء في المنزل والالتزام بأوامر الإغلاق، قائلة: "وجودنا في البيت سيقضي على الفيروس، فعند شفاء من أصيبوا بالمرض فعلا، وبقاء البقية في منازلهم دون التعرض للعدوى، فإن الوباء سينتهي نتيجة محاصرة الفيروس، كما حدث في الصين".

واعترفت شاهين أنها لم تدرك مدى خطورة الوضع في بداية الأزمة، واستطردت بالقول: "كنت كالكثيرين غيري.. لم أتوقع أن حجم الوباء سيكون عالميا بهذا الشكل، وأنهيت تصوير فيلم شاءت الصدفة ان يكون اسمه (حظر تجول) في الرابع من مارس، أي عندما كان المرض منتشرا في الصين".

وتابعت: "لم أتخيل أن يصل كورونا إلى مصر، وبالتالي لم آخذ الموضوع بجدية، لكنني أدعو الناس الآن إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والبقاء في بيوتهم، حفاظا على صحتهم وصحة أحبائهم، وسلامة بلدهم".