الموت يفجع الفنان عصام كاريكا بسبب فيروس كورونا

أفادت مصادر رسمية، يوم السبت 11 أبريل 2020، بخبر وفاة أحمد مكي عم عصام كاريكا الفنان والمطرب المصري الشعبي الشهير أثناء تواجده في إحدى المُدن الإيطالية التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا الجديد.

ونعى عصام كاريكا عمه المتوفى في تدويه عبر حسابه في موقع (فيسبوك)، وكتب: في هذه الجمعة المباركة وبهذا الشهر الكريم، توفي عمي أحمد مكي في إيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وأمراض الشيخوخة"، داعيا الله أن يحتسبه من الشهداء.

وقدم العشرات من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر التعازي للمغني الشعبي عصام كاريكا بوفاة عمه، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهمه الله الصبر والسلوان.

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وحدث نوع من اللبس لدى محبي الفنان المصري، إذ تداولوا خبر وفاة الفنان عصام كاريكا نفسه قبل أن يحسم الجدول ويعلن عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعية، أن المتوفى هو عمه أحمد مكي.

وبات الفنان عصام كاريكا الذي يبلغ من العمر 50 سنة، قليل الظهور عبر الفضائيات في الأونة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا الذي ظهر في مصر والغالبية العظمى من الدول العربية والعالم.

وفي سياقٍ متصل، أشارت وسائل إعلام محلية في مصر إلى أنه قد يتم دفن جثمان عم عصام كاريكا في مكان إقامتها بإيطاليا، لافتة إلى أنه قد لا يتم اقامة بيت عزاء له في بلاده بسبب الاجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة وباء كوفيد 19.