شاهد: سيدة فلسطينية تزف زوجها على عروسه الثانية وتقود سيارة الزفاف بنفسها

في حادثة الغريبة، قررت سيدة فلسطينية في مدينة الخليل زفاف زوجها على عروسه الثانية، كما عزمت السيدة على أن تقود سيارة الزفاف بنفسها، مؤكدة أن هذا "نذراً" أنذرته في السابق.

وقالت الزوجة الأولى أنها اتخذت هذا القرار بعد أداء صلاة الاستخارة عدة مرات ، مضيفة أنها توجهت بالدعاء للمولى لأن تكون "العروس الجديدة" أختاً لها.

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وقال الزوج لـ"إذاعة الحرية" بالخليل ،أن "زوجته اشترطت أن تقوم بزفافه بنفسها كي تثبت لجميع النساء أنها راضية من قلبها عن هذا الزواج".

وأشعلت القضية الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ،حيث تفاوتت الاراء بين من استغرب تصرف الزوجة وانتقدها ،فيما اعتبر اخرون أن ملامح الزوجة كانت تغص بالألم وأنها تتصنع السعادة .

إلا أن البعض أكد أن هذه شؤون خاصة لم يكن من الواجب أن يتم طرحها للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي وأن لكل أسرة ظروفها الخاصة.