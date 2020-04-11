تراند اليوم : بقميص النوم.. سما المصري تفتح رجلها لتظهر الكثير ! - صورة

فنون - 29/10/2019 17:53

الخليج 365 - صدمت الراقصة المصرية سما المصري كل المتابعين بعد ان نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" وصفها النشطاء بـ "الفاضحة" وهي مرتدية "قميص النوم" أظهر صدرها بشكل مثير.

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وبالرغم من اعلان المصري توقفها عن نشر الصور المثيرة للجدل، بعد عدة دعاوى رفعت بحقها لانها تنشر الاباحة، الا انها ما زالت تواصل مشوارها من خلال استعراض جسدها لجذب مشاهدات لقناتها على "يوتيوب".

وكتبت الفنانة المصرية على الصورة :" بقولكم ايه....انا هاعمل(( نقابه الشحاتين)) وهكون انا(( نقيبه الشحاتين)) وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده....هات قرش باه⁦ ياعم...مين هينضم للنقابه".

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ولم تخل تعليقات المتابعين من الألفاظ والأوصاف الإباحية لها، وتوجيه شتائم بذيئة، ولكنها لا تلتفت إلى التعليقات وتصر إلى الاستمرار في نهجها.