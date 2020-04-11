تراند اليوم : سما المصري تصوّر مؤخرتها فقط وتعليقات جنسية – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو جديدًا ظهرت تلعب البولينغ في مكان خاصٍ، وبدل أن تصوّر المكان، صوّرت كل الوقت مؤخرتها وعرضتها بطريقة مقززة.

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وقالت: “جزء كمان اهو من نفس فيديو العوم في حمام السباحه بالمايوه الجديد يعني المايوه والبولينج في فيديو واحد موجود.. انتظروا المزيد من المفاجآت”

وكالعادة، تعرضت لإنتقادات كثيرة وأكثرها جنسية ومسيئة بحقها، لكنها لا ترد وتقعل ما تشاء معتقدة إنها في الدول الغربية، وستستمر بنشر الإثارة والإغراء إن لم تضع عند حدها.