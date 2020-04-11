تراند اليوم : شاب رأى مؤخرة سما المصري وقلع البنطلون – فيديو

لا تخجل الرقاصة المصرية سما المصري م أعمالها المعيبة على السوشيال ميديا، وتنشر كل ما يثير الرجال، وتعرض مؤخرتها بشكل مستمر دون أي حسيب أو رقيب، وتفعل ما تشاء وتتخطى الحدود المعترف بها في عالمنا العربي.

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نشرت فيديو لها أثناء تواجدها في الشارع، وظهر شاب يحاول قلع البنطلون حين شاهدة مؤخرتها الكبيرة، وقالت: “احاول اقنع الشاب الجميل دا أنه مايقلعش البنطلون وهو مصر يقلع البنطلون مش عارفه ليه…يكونش عشان النهارده الخميس؟”

الفيديو عرضها لتعليقات جنسية ولكلام إباحي لا يليق بالمرأة المصرية المقاتلة والقوية والتي تعرض ثقافتها وعلمها لا جسدها أو مؤخرتها أو صدرها.