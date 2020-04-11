شاهد: بطريقة مبتكرة ملياردير آسيوي يعمل على توزيع عشرات ملايين الكمامات

أعلن إمبراطور المجوهرات والعقارات، أدريان تشنغ في هونغ كونغ، عن خطته لتوزيع مليون كمامة في أنحاء المدينة مستعينا بـ35 ماكينة بيع سيتم نشرها في أنحاء المدينة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشره ملياردير أدريان تشنغ، سيعمل على صناعة دفعة أولى مكونة من 10 ملايين كمامة على أن تكون متاحة لأصحاب الدخل المنخفض.

وقال تشنغ: "من المحزن رؤية الكثير من الأشخاص يعانون لأنهم لا يستطيعون تحمل كلفة شراء كمامات أو الحصول عليها، بعد أن أصحبت غالية الثمن ونادرة"

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ويتمنى تشنغ الذي تقدر ثروته بـ 20.7 مليار دولار، أن توفر مبادرته "الدعم المناسب لأولئك الذين في حاجة له، كي لا يعيشوا في خوف بسبب نقص الكمامات".

وتجاوز عدد إصابات فيروس كورونا حاجز المليون و675 ألف إصابة ، فيما سجل أكثر من 100 ألف وفاة ، وأكثر من 371 ألف حالة تعافي في مختلف دول العالم حتى ساعات صباح اليوم السبت.