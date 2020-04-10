تراند اليوم : سما المصري تدعي الاصابة بكورونا وتكذب – فيديو

اعتادت الرقاصة المصرية سما الصري استخدام جسدها لتستقدم مزيدًا من الضحايا الشباب ومن دون سن الرشد خلال البث المباشر لتحصل على عدد كبير من المشاهدين وبالتالي على الأموال الحرام.

هذه المرة غيّرت خطتها وحكت إنها ذهبت للمستشفى لتخضع للفحوصات اللازمة منها فحص فيروس كورونا وتابعت: (حرارتي عاليه ورحت المستشفى وهاطلع لكم لايف النهارده الخميس الساعه ١١).

سما المصري هل أُصيبت بفيروس كورونا؟ – فيديو

استخدمت كذبها هذه المرة مدعية أنها مريضة وستطلعهم على النتائج في اللايف، وحين أطلت بالموعد الذي حددته لم تتحدث عن كورونا ولا عن مرضها وظهرت على تصطحب حركات الجنس كالعادة.