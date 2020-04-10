أنقذ العشرات بالحرب العالمية الثانية.. فيروس كورونا يقتل الطيار البطل

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، بوفاة أحد أبطال الحرب العالمية الثانية الطيار في القوات الجوية البريطانية جون مور، البالغ من العمر 96 عاما، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة أن مور سبق وأن نجا بأعجوبة من الموت بعد إطلاق النار على طائرته من قبل القوات النازية في لينكولنشاير، وإسقاطه أرضا.

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ولقى اثنان من أفراد طاقم الطائرة مصرعهما في الحادث، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، من بينهم جون الذي أمضى شهرا في المستشفى حتى استعاد عافيته.

وكان جون، الذي ولد في ليفربول يوم 14 يونيو 1923 لأب أيرلندي وأم ويلزية، قد انضم إلى القوات الجوية الملكية وسنه لا يتجاوز 17 عاما.

لكن مور توفي مؤخرا في مستشفى أميرة ويلز جنوبي ويلز، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووصف جيران وأصدقاء جون الراحل بـ"الرجل الجميل" الذي كان "يتمتع بذكاء رائع".

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وقال صديقه ليندسي ألفورد: "كان متواضعا. غيّرته الحرب كثيرا وجعلته يحب الحياة ويستمتع بكل دقيقة فيها"، وفق سكاي نيوز.

ويأمل جيران جون في إقامة حفل لتخليد ذكراه، بعد نهاية أزمة كورونا ورفع الحظر.

وفي ذات السياق، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الليلة الماضية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) حول العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا.