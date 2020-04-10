شكرا لبحثكم عن خبر 3 أماكن مناسبة للعلاقة الزوجية..لن تتوقها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العلاقة الحميمة تستدعي من الزوجين التجديد من آنٍ لآخر، فتغيير الأوضاع الجنسية ليس كافيًا للتغلب على روتين الجماع، بل يتعين عليهما ممارسة العلاقة بعيدًا عن غرفة النوم، فالمنزل يزخر بالعديد من الأماكن التي تصلح لهذا الغرض.

وممارسة العلاقة الحميمة بعيدًا عن غرفة النوم، لا يساهم فقط في التغلب على روتين الجماع، بل أثبتت بعض الدراسات أن تغيير أماكن ممارسة العلاقة الحميمة، يساعد على زيادة القدرة الجنسية لدى الطرفين.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، قائمة بأبرز الأماكن التي يمكن ممارسة العلاقة الحميمة فيها، وفقًا لموقع "Healthline".

غرفة المعيشة:

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من الأماكن التي يمكن اللجوء إليها، للاستمتاع بالعلاقة الحميمة، فالأريكة الموجودة بغرفة المعيشة، قد تتيح للزوجين فرصة تجربة أوضاع جنسية جديدة، قد تساهم في الوصول للنشوة الجنسية، والشعور بالرضا بعد الانتهاء من الجماع.

حوض الاستحمام:

انخفاض الرغبة الجنسية، من المشكلات الشائعة بين السيدات، ويمكن التغلب عليها، بممارسة العلاقة الحميمة في حوض الاستحمام، بشرط أن يكون مملوء بالماء الدافي الذي يساعد على الاسترخاء، ويساهم في الوصول للنشوة الجنسية، التي يصعب على المرأة الوصول إليها عند ممارسة العلاقة في غرفة النوم.

المطبخ:

المكان الذي تمضي فيه السيدات وقتًا طويلًا، بين طهي الطعام وغسل الصحون، قد يساعدها على كسر روتين الجماع، كل ما تحتاجين إليه هو أن تخلي طاولة المطبخ من أي أطعمة أو أواني، لتصبح جاهزة لممارسة علاقة حميمة مختلفة.