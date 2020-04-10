شاهد: مسؤول روسي يتحرش بمساعدته أثناء بث مباشر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، مقطع فيديو، فاضح لعملية تحرش بث مباشرة قام بها محافظ مقاطعة يوجنو كوريلسك الروسية خلال لقاء عمل عبر الفيديو، مما أثار جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو قيام محافظ كوريلسك الجنوبية خلال مؤتمر بالبث المباشر بالتحرش بمساعدته النائبة إليزافيتا أندريفا وبدى ذلك واضحا على الشاشة.

وأثار هذا المقطع انتقادات واسعة في روسيا حيث اتهم البعض المحافظ باستخدام منصب وظيفته للتحرش بالموظفة، وفق روسيا اليوم.

وبعد حملة واسعة قام المحافظ بالاعتذار من خلال نشر بيان اعتذر فيه عن مضايقة الموظفة، مشيرا أن أفعاله كانت غير لائقة ولا تربطهما أية علاقة غرامية.