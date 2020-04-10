الاكثر متابعة اليوم - بالفيدو - رانيا يوسف تحدث ضجة جديدة بدلعها ورقصها بفستان قصير

بعد استعادة ااحديث عن بطانة فستانها الاسود، احدثت الممثلة ​رانيا يوسف​ ضجة جديدة من خلال رقصها بدلع في مقطع فيديو جديد انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت يوسف في المقطع وهي ترقص بدلع بفستان ضيق وقصير على نغمات احدى الأغاني، وراحت تتمايل بدلع مع الالحان، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية، طالبين منها احترام سنها والانتباه الى حركاتها عبر السوشيال ميديا.

وكانت يوسف احدثت ضجة كبيرة من خلال تغريدة كتبتها على تويتر واكدت فيها ان الناقدين يكيلون بمكيالين، مؤكدة انها تهاجم اللاعب عمرو وردة لانها تحاول حماية ابنتيها من اي تحرش في الشارع.

يذكر ان النجمة المصرية توال تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة ابليس" وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.