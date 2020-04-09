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تراند اليوم : سما المصري هل أُصيبت بفيروس كورونا؟ – فيديو

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Abdallah Baalbaki 0 تبليغ

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قالت التي اعتادت أن تثير التفاعل حول اسمها عبر كلّ المواد التي تنشرها من صور وفيديوهات جريئة، إنها تشعر بارتفاع حاد بدرجات الحرارة منذ أمس.

روت إنها ذهبت للمستشفى لتخضع للفحوصات اللازمة منها فحص فيروس وتابعت: (حرارتي عاليه ورحت المستشفى وهاطلع لكم لايف النهارده الخميس الساعه ١١).

سما لم تذكر ما إن كانت تشعر بأعراض الفيروس الأخرى من ضيق التنفس أو السعال الجاف.

ملامحها بدت متعبة لكن كثيرين اتهموها بالكذب ومحاولة اختلاق شائعة مرضها لأنها تحبّ الظهور وأن يبقى اسمها متداولًا بين المصريين.

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