سبب وفاة نجل الفنان المصري محمد رشدي

أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس 8 أبريل 2020، وفاة نجل الفنان الكبير محمد رشدي، الأكبر "عادل" بعد معاناة مع المرض في أمريكا، حيث أعلن شقيقه طارق محمد رشدى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة شقيقه الأكبر رشدى الذى يعمل مهندسا بأمريكا.

وكان "طارق" قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وله الحمد وكل شيء عنده بمقدار، توفى إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر رشدي (عادل) بعد معاناة مع المرض استمرت 5 سنوات، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالمغفرة".

الابن الأكبر لرشدى هاجر منذ سنوات بعد صراعه مع المرض، وهو الابن الأكبر للفنان محمد رشدى من زوجته الأولى وللفنان الراحل 4 أبناء هم رشدى من زوجته الأولى وطارق وأدهم وسناء من زيجته الثانية، وفق اليوم السابع.

والفنان محمد محمد عبد الرحمن الراجحي، الشهير بمحمد رشدي، مغني مصري، ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة، ثم التحق بمعهد فؤاد الموسيقي. قدم أول أغنية هي " قولوا لمأذون البلد".