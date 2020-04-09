تراند اليوم : سما المصري خلعت البلوزة في الشارع! – فيديو

استغلت الرقاصة المصرية سما المصري حدثًا في مصر وصوّرت عددًا من الفيديوهات ألت بنفس اللوك، وكانت مصر هدت أمطارً غزيرة جدًا وطوفانًا، وقالت مصلحة الأرصاد الجوية أن منخفضًا سيسيطر عليها.

خلال تواجدها في الشارع، كادت سما تقلع البلوزة وتمشي عارية، ووجهت حديثها إلى أبو صفيحة وتقصد مرتضى منصور، وسألته أين شرطة الأداب.

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وقالت: “انتوا عارفيني باقلع بسرعه اقسم بالله من حلاوه المطر كنت هاقلع في الشارع بس انتوا عارفين سعيد بيغير عليا..بيغير عليا يابييييه سعيد اللي بيحميها يابيييه”

وتابعت: “مش مهم انت تحبني المهم امك تحبني ..من الاقوال المأثورة لابو صفيحة”