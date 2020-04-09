تراند اليوم : هذا ما ورثته زينب من والدتها هيفا وهبي – فيديو

لا تواصل بين النجمة اللبنانية هيفا وهبي وبين ابنتها الوحيدة زينب فياض التي تزوجت وأنجبت ابنتيْن جميلتين جدًا، ولم تكن هيفا إلى جانبها لا في طفولتها ولا خلال انجابها في المستشفيات.

حين مرضت هيفا كثيرًا في الفترة الأخيرة، حاولت زينب التواصل معها للإطمئنان عليها لكنها لم تلقَ الجواب الذي كانت تنتظره.

زينب تريد رؤية والدتها هيفا ومُنعت – وثائق

لم ترث زينب من أمها شيئًا من الناحية المالية لأنها ليست بحاجة، لكنها ورثت صوتها فحين تتكلم زينب مع ابنتيها نعتقدها هيفا، ولا نعلم إن كانت الإبنة تقلد صوت أمها قصدًا أم أن فعلًا Tone صوتها كهيفا.

لاحظوا الفيديو أدناه واستمعوا لصوت زينب أليس قريبًا من هيفا؟