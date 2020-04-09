كشف حقيقة خبر وفاة شريف شحادة الإعلامي السوري

تناقل العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء 8 أبريل 2020، خبر وفاة شريف شحادة الإعلامي السوري الشهير المقرب من دوائر صنع القرار الموالية للرئيس الحالي بشار الأسد.

وتداول الكثير من النشطاء خبر وفاة شريف شحادة المعروف بتأييده للنظام الحالي، حيث كتب أحدهم في تويتر: "شريف شحاده فطس، له ما له وعليه ما عليه". في حين نفى إعلاميون صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن لغاية اللحظة.

ولم يتم تأكيد خبر وفاة الإعلامي شريف شحادة حتى الآن من قبل وسائل الإعلام الرسمية في سوريا، في حين يواصل الناشطون تناقله لكن دون أن يتم إسناده إلى مصدر رسمي موثوق يؤكد صحته من عدمه.

وفي هذا السياق، كتب الكاتب الصحفي الدكتور بسام جعارة في حسابه بموقع تويتر اليوم: خبر وفاة شريف شحادة ليس صحيحًا، والأفضل أن يشهد بالصوت والصورة حفل "ترحيل" معتوه الشام الى الجحيم!. وفق تعبيره.

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يذكر أن شريف شحادة هو صحفي سوري من مواليد قرية باب جنة في صلنفة عام 1963 حيث يبلغ من العمر حاليا 57 سنة، وغالبا ما كان يظهر في برنامج الاتجاه المعاكس مُدافعا عن السلطات الحاكمة في سوريا برئاسة الأسد.

ويُعتبر شريف شحادة أحد الإعلاميين المقربين من النظام، علما أنه عضو في مجلس الشعب السوري منذ ثماني سنوات، وتحدثت أنباء سابقا عن تدمير بيته بشكل كامل في العاصمة دمشق من قبل المعارضة خلال الحرب الأخيرة.

ويمتلك الإعلامي شحادة شريحة واسعة من المؤيدين في الرأي في سوريا وخارجها، لكن في نفس الوقت لديه الكثير من المعارضين في الرأي والتوجهات السياسية، لذا قد تكون الأنباء المتداولة حول موته تأتي في هذا الإطار.