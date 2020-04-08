تراند اليوم : حفيدة هيفا وهبي وتحدي المخدة! – صورة

نشرت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً عبر السوشيال ميديا، حديثة لابنتها الصغرى (دانييلا).

ظهرت حفيدة هيفا تخوض تحدي (المخدة)، الذي انتشر مؤخراً، لقياس حجم الخصر.

علقت زينب على صور ابنتها وهي تخوض التحدي وقالت: (حتى دانيلا قبلت تحدي المخدة اسحبوا الشاشة شوفوا الفيديو هيدا الحقيقة والباقي للانستغرام أصرت تلبس مخدة أكبر منها مع كعب كمان).

كانت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي نشرت صورةً جمعتها بابنتيْها رهف ودانييلا، ولم يظهر خاتم الزواج على يدها اليسرى ما أوحى إنها لربما انفصلت عن زوجها الذي لا يطلّ ولا تنشر صوره كما تفعل مع طفلتيْها إلا إنها نفت هذا، وأكدت أن علاقتهما الزوجية مستمرة بشكل طبيعي.

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