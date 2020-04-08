تراند اليوم : بطلة الفيديوهات المخلة تستعين بالشيخ الغزالي للرد على الإساءة

نشرت الممثلة شيما الحاج بطلة الفيديوهات المخلة التي أثارت جدلا في مصر لفترات طويلة مع المخرج خالد يوسف ، صورة عبر حسابها على تطبيق انستجرام، احتوت على مقولة للشيخ الراحل محمد الغزالي، تعلق فيها على عدم رد الإساءة.

واحتوت المقولة التي شاركتها شيما الحاج، على مقولة محمد الغزالي التالية: «السكوت عن الإساءة ليس ضعفًا وإنما هو علو بالذات عن سفهاء العقول».

يأتي ذلك بعدما، نشرت الحاج، خبر خطبتها على أحد رجال الأعمال في مصر، عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي عبر تطبيق الصور انستجرام، الذي تم تداوله بشكل مكثف على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وتجاوزت شيما الحاج، أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.