تراند اليوم : بطلة الفيلم المشين مع "خالد يوسف": "اللي جاي أقوى

أطلت الممثلة المصرية منى فاروق بصورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وظهرت "فاروق" بإطلالة شتوية على الثلج أثناء إجازتها في بيروت، وعلقت: "صباح الفل ياحلوين خليك واثق ربك ماينسى اللي جاي ماجاش زيه اللي جاي أقوى".

وكانت "فاروق" أثارت ضجة بظهورها في فيلم مخل مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

Advertisements

وألقي القبض عليها في ديسمبر من العام الماضي، مع الممثلة شيما الحاج وتم حبسهما لعدة شهور في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.

وأخلي سبيل "فاروق" من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضي، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية".

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

