فيديو: تفاصيل سبب وفاة الطفل رسيم ابن حنان خوجة وياسين عسلوني

أعلنت قناة النهار، يوم الأربعاء 8 أبريل 2020 عن وفاة ابن الإعلاميين حنان خوجة وياسين عسلوني، عن عمر يناهز 4 سنوات، حيث قدم العشرات من الإعلاميين التعازي لهما في مصابهما الجلل.

وقالت القناة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": مجمع النهار يعزي الزميلين ياسين عسلوني وحنان خوجة على إثر وفاة إبنهما "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب نور الدين بن حمو عبر تويتر: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له الطفل رسيم ابن الاعلاميان: حنان خوجة وزوجها ياسين لعسلون.

Advertisements

وأضاف نور الدين: بهذا المصاب الجلل نتقدم لهما بأخلص عبارات التعازي والمواساة راجين من الله أن يكون شفيعا لهما وأن يعوضهما عظم الله أجركم و ألهمكم جميل الصبر والسلوان.





من جانبه، كتب (fadel zoubir): ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الابن الوحيد للزميلين الصحفيين حنان خوجة وياسين العسلوني "راسيم" البالغ من العمر 4 سنوات. يا رب ارحمه برحمتك الواسعة وألهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

الجدير بالذكر أنه جرى تشييع جثمان الطفل محمد رسيم لعسلوني ظهر اليوم وشارك فيها أفراد العائلة وعدد من الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الجزائرية خاصة قناة النهار.